Lecce-Inter | il gol di Lautaro su assist di Asllani decide il primo tempo Diretta 0-1

LIVE - Lecce-Inter 0-1, Intervallo: squadre a riposo, Lautaro mette un'altra firma ma i salentini non mollano: 48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Lecce, decide sin qui il gol di Lautaro Martinez. 47' pt - Sansone prova in maniera un po' egoistica la conclusione, palla ...fcinternews

Lecce-Inter, bufera all’Intervallo: “Non può giocare a calcio”: Frattesi in Lecce-Inter (LaPresse) – calciomercato.it Nel mirino degli Interisti la ‘catena’ di destra, in particolare Davide Frattesi che ha sciupato una grande chance per il raddoppio commettendo ...calciomercato

DIRETTA ONLINE - Serie A, Lecce-Inter 0-0: live report, formazioni e dettagli: 25.02 17:52 - PRESS CONFERENCE - Napoli, Calzona: "La squadra sta bene fisicamente, il problema è mentale! Abbiamo perso tanti palloni in uscita, quarto posto Dobbiamo provarci fino a quando la ...napolimagazine