Incidente shock all’assistente arbitrale | sbatte contro una telecamera | è una maschera di sangue

(Di domenica 25 febbraio 2024) L'episodio è successo durante la partita della Liga tra Betis e Athletic. Dopo il gol del vantaggio dei padroni di casa, l'arbitro non ha ordinato subito la ripresa del gioco. L'assistente di linea aveva subito un grave infortunio e doveva essere sostituito.

stasera 15 febbraio su Canale 5 in prima serata va in onda una nuova puntata speciale di Terra Amara : ecco le anticipazioni di quello che vedremo stasera ... (movieplayer)

Roma: sistema la tenda del vicino di casa e precipita: Piergiorgio Riccardi stava aiutando il vicino di casa a sistemare la tenda del balcone, quando improvvisamente è precipitato. È successo a Morena, in provincia di Roma, la vittima aveva 49 anni.notizie

Roma, auto resta incastrata sui binari: ragazza travolta dal treno si salva per miracolo: È stato un momento di distrazione o forse una imprudenza a provocare un Incidente sui binari a Ciampino. Tanta la paura, disagi per la circolazione dei treni e, per fortuna, nessun ...ilmessaggero