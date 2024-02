Difesa Ue | ecco la strategia di Bruxelles per rafforzare la capacità di reazione militare

La PROBABILE FORMAZIONE del Milan contro l’Atalanta per la Gazzetta dello Sport? Pioli si affida Malick Thiaw in difesa… Il Milan di Stefano Pioli si prepara ... (dailymilan)

L’Unione europea ha deciso di avviare negoziati con il Giappone per giungere a un accordo di partenariato per la sicurezza e la difesa. Lo riferisce la stampa ... (formiche)

Come sappiamo, Mara Venier ha scatenato inconsapevolmente una grande polemica in cui è stata coinvolta: dopo i fatti recenti a Domenica In, una collega di ... (donnapop)