Cortei, Piantedosi: “Regole non sono cambiate, valuteremo eccessi”

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Lesulla gestione dell'ordine pubblico non, anche stavolta non ci si sottrarrà ad una valutazione di ciò che è accaduto". Lo assicura il ministro dell'Interno, Matteo, che al Corriere della Sera spiega di condividere le parole di Mattarella sulle cariche della polizia sugli studenti aiper la pace a Gaza a Pisa e Firenze. "L'auspicio è che le manifestazioni siano sempre pacifiche - aggiunge - fondamentale la collaborazione di chi protesta". Alla domanda se riferirà come chiesto dall'opposizione, si dice disponibile a discussioni che auspica serene e costruttive, e non pregiudizialmente orientate a screditare il governo o le forze di polizia. E mentre il capo della polizia Vittorio Pisani annuncia un'inchiesta “trasparente e severa”, oggi la Rete degli studenti ...