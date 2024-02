Alessia Fabbiani | guai in arrivo | l’ex marito viene assolto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 febbraio 2024)inperda ogni accusa: gli ultimi aggiornamenti Finisce un incubo per Fabrizio Cherubini, ovverodella showgirl. L’uomo, infatti, è statodall’accusa di maltrattamenti e lesioni arrivate proprio dalletterina di ‘Passaparola‘. Le accuse nei suoi confronti erano molto gravi visto che si parlava di maltrattamenti e lesioni che gli aveva, appunto, mosso la donna. A quanto pare, però, il fatto non sussiste. Un incubo non di poco conto visto che è durato la bellezza di otto anni.(Ansa Foto) ...