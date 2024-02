VENEZIA | TERZO MANDATO, SALVINI FRENA. VILLANOVA: «IL VENETO E’ LA LINEA DEL PIAVE PER LA LEGA»

(Di sabato 24 febbraio 2024) "La presidenza a Lucaè la nostra linea del Piave. La Lega deve mantenerla. Perché ha una valenza per il Carroccio e per lo spirito autonomista di questo territorio". Il consigliere regionale Alberto, capogruppo della Lega-in Consiglio, eletto a Treviso nella lista del governatore con 8200 preferenze, ha scritto sui social che i veneti sono "" perPresidente: "Qualcuno a Roma crede che con il voto di oggi la battaglia sia terminata. Si sbaglia, perché è proprio il contrario". Saresteprefino a correre fuori dal centrodestra e contro FdIe FI? "Questa è una decisione che spetta alla nostra segreteria di partito. Noi puntiamo all’unità del centrodestra. Però i militanti come me pensano che sia ...

Villanova (Liga veneta): "Pronti a tutto per Zaia, la partita non si è chiusa": Perché ha una valenza per il Carroccio e per lo spirito autonomista di questo territorio". Il consigliere regionale Alberto Villanova, capogruppo della Lega-Liga Veneta in Consiglio, eletto a Treviso ... quotidiano

Terzo mandato, Liga sulle barricate ma Salvini tende la mano a Meloni: Mentre in Veneto si alzano i toni, il ministro predica pace. Muro di FdI: «Non è nel programma» Cercano di muoversi compatti i leghisti veneti per far capire all’alleato (rivale) Fratelli d’Italia che ... corrieredelveneto.corriere

Terzo mandato, è scontro Lega, cresce la tentazione di una corsa in solitaria. L'ipotesi del tandem Zaia-Conte: Terzo mandato. Un effetto, le uscite di Fratelli d'Italia sul terzo (quarto) mandato di Luca Zaia, l'hanno sortito: i leghisti non solo si sono seccati, ma hanno rialzato la testa, al ... ilgazzettino