Storia del ragazzo troppo fatto per godersi il suo primo rapporto a tre

(Di sabato 24 febbraio 2024) La serie Sex Lives racconta l'evoluzione delle persone dal punto di vista sessuale. Ricordo che, finita la prima media andai al campo estivo. Lì unpiù grande parlava continuamente di masturbazione. All'epoca feci finta di niente, anche perché non avevo la minima idea di ciò a cui alludeva. Un altro dei miei ricordi, e qui sono certo di essere in buona compagnia, è quello di essermi imbattuto per caso nel pseudo porno tipico della HBO. Le prime volte non ho eiaculato, ma sapevo che prima o poi sarebbe accaduto. Inoltre, la prima volta che ho provato a venire sul serio, stavo guardando qualcosa su un canale on demand ed è stato allora che ho provato a infilare il pene in una bottiglia di Gatorade. Non mi ha migliorato l'esperienza, ma la naturalezza del gesto mi sconvolge ancora oggi. Fu allora che è uscito un po' di sperma e mi sono detto: «Ok, sono sulla ...