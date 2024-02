Palladino avverte il Monza. "Salernitana ancora viva. Serve concentrazione e un'altra grande prova»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Raffaeleè molto legato al concetto di famiglia. Non solo per il legame con i propri affetti, che oggi saranno al completo all’Arechi per sostenerlo da vicino, ma per come interpreta la sua quotidianità a Monzello. "Vivo ogni istante della mia vita lavorando per migliorare me stesso, il mio staff, i miei calciatori", dice. Famiglia, quindi, è quello che sente parlando della sua squadra, famiglia è il senso di responsabilità che nutre verso il club che lo ha lanciato, e che da un anno e mezzo vede in lui il professionista migliore per crescere. Fin qui è successo, fuori e dentro il campo, e gli ultimi passi sono proprio quelli che fai in avanti quando sei capace di battere con 4 gol il Milan, in una partita così piena di significato per tutto l’ambiente. Ma il calcio è così: ti fa andare in alto fin sulle nuvole, facendoti correre poi il rischio di ...