IhL Division I Chiavenna adesso è con le spalle al muro

IHL Div. I: il Val Venosta passa a Chiavenna

(Di sabato 24 febbraio 2024) Qualificazione alle semifinali di IhLI sempre più in salita per, che stasera alle 20.30 andrà a caccia della rimonta. Nel turno di andata dei pre-playoff ha ceduto per 3-5 tra le mura amiche contro Vinschgau. Per i verdeblù discreta prestazione complessiva ma troppe distrazioni nella parte centrale del match. Infatti, nonostante l’avversario si preannunciasse molto ostico i verdeblù hanno iniziato col piglio giusto e dopo soli due minuti hanno sfiorato il gol con Finessi. Nell’occasione grossi dubbi sul fatto se il disco fosse entrato in porta o meno ma il direttore di gara non ha convalidato la rete (nel post-partita il presidente dei lombardi Rudy Tenca ha postato sulla pagina social della squadra un fermo immagine, che sembra suggerire una rete negata ai padroni di casa). Manon si è persa d’animo e ...

