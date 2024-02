Cosa fare tutto l' anno a Fai della Paganella oltre allo sci

Cosa fare a Mantova e provincia: gli eventi del weekend (24 - 25 febbraio 2024)

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Proiettarsi verso il futuro, per uno ski resort, oggi vuol direun passo indietro. Incastonato nelle Dolomiti del Brenta, il comprensorio di, parte del parco Adamello Brenta, è uno di quei resort sciistici che ha deciso di cambiare passo e, dal 2019, ha avviato un percorso per tutelare ambiente e comunità estesso tempo proporre una nuova narrativa relativa al comprensorio. Con 150 strutture ricettive e 20 mila posti letto è in grado di accogliere quasi due milioni di presenze turistiche ognispalmate in maniera equa sulle due stagioni e sui dodici mesi. Se per anni infatti lo sci alpino è stato il principale motore del turismo nella gran parte dei comprensori d’Italia, oggi è evidente come trovare un modo diverso e più misurato di vivere la montagna sia un imperativo imprescindibile. Per anni ...