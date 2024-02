Ultime Notizie Roma del 22-02-2024 ore 17 | 10

Cisterna, folla ai funerali di Nicoletta e Renée: «Chi ama dona vita non la sopprime»

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 febbraio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura vicino gli attacchi aerei di Israele nella notte sul Rafa nel sud della striscia un azione svolta nel momento in cui iniziano complicati colloquio il cane o per cercare di stabilire una tregua sul territorio palestinese secondo le nazioni unite 2,2 milioni di persone la stragrande maggioranza della popolazione sono minacciate di carestia Gaza e l’organizzazione militare denunciano attacchi contro le loro installazioni Rafael ultimo bastione chiamasse agli occhi del primo ministro israeliano Netanyahu nonostante le proteste internazionali lanciare un’offensiva di terra per sconfiggere i movimenti l’amico palestinese liberare gli ostaggi detenuti quasi 1,5 milioni di persone secondo nome ammazzata in questa città situata al ...