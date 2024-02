Stretta per smartphone e cellulari a scuola, anche per scopo didattico

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nuove linee guida in arrivo per l'utilizzo delloe deiannunciata dal ministro Valditara. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Divieto dei cellulari in classe alle primarie e medie, anche per la didattica: lo ha anticipato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara , ... (secoloditalia)

Valditara: stretta su smartphone e tablet alle scuole elementari e medie: Ci sarà una stretta sull'utilizzo di smartphone e tablet alle scuole materne, elementari e medie, anche per scopi didattici. Lo ha anticipato durante un'intervista questo giovedì al Foglio il ministro ... it.euronews

Smartphone e tablet in classe: arriva la stretta del ministro: ROMA-Arriva una decisa stretta all’utilizzo di cellulari e tablet in classe ... alla medie e alle elementari mentre l’utilizzo del tablet è consentito “esclusivamente per finalità didattiche ed ... livesicilia