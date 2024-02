Quando la democrazia evapora

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’Occidente per come lo conosciamo è sempre più fragile. Le troppe differenze economiche e di potere, gli errori dell’Europa, la condanna all’instabilità, il ruolo degli influencer e i rischi dell’intelligenza artificiale... Sono alcuni dei temi analizzati dal filosofo Carlo Galli, che in un recente libro - e in questa intervista - scandaglia le minacce al nostro sistema di governo. È acclarato: laliberale è malata. Qual è la prognosi? Il referto ha provato a darlo Carlo Galli, filosofo politico, editorialista di Repubblica ed ex deputato del Pd, nel suo ultimo libro, edito da Einaudi:, ultimo atto? Professore, il 2024 potrebbe essere l’anno del trionfo dei candidati e dei partiti «impresentabili», da Donald Trump ai sovranisti in Europa. Così, all’improvviso, per certi giornali, le elezioni sembrano diventate un problema. «La ...