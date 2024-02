Maxi operazione antidroga a Bologna | 20 arresti | sequestrati cocaina e hashish

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 –anti-droga della Polizia di Stato di, coordinata dalla Procura. Diciannove le misure cautelari eseguite dai poliziotti della squadra mobile a carico di cittadini marocchini che, organizzati in vari gruppi criminali, rifornivano con cessioni quotidiane dii quartieri Bolognina, Corticella e Borgo Panigale. Nel corso delle indagini è stato acclarato un episodio di accoltellamento attuato da uno degli indagati nei confronti di un potenziale concorrente in una piazza di spaccio. Nel corso dell'indagine sono state arrestate, in flagranza di reato, 20 persone, ecomplessivamente 1 kg di, circa 20 kg die 35.000 euro in contanti. Oltre un centinaio gli agenti impiegati, ...