Mark Rutte a capo della Nato. Per prepararsi anche al confronto con Trump (di A. Mauro)

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il quattro volte primo ministro è il meno ostile alla destra che avanza in Ue e Usa,se la sua Olanda è indietro con le spese per la Difesa: "Basta lamentarsi, dialogheremo con chiunque alla Casa Bianca". In patria i suoi liberali preparano un governo col sovranista Wilders. E così rientranoi dubbi di Orbán e Erdo?an

