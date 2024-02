Loredana Berté a “Una Voce per San Marino 2024”

Eurovision 2024, dopo i Jalisse anche Loredana Bertè si gioca la carta San Marino

(Di giovedì 22 febbraio 2024)Bertè parteciperà alla finale di “Unaper San”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggioa Malmö in Svezia. E’ arrivata la conferma ufficiale:Bertè sabato 24 febbraio sarà sul palco del Teatro Nuovo Dogana per la finale della 3° edizione di “Unaper San” che sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su SanRTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanrtv.sm) e che decreterà il vincitore che rappresenterà la Repubblica di Sanal prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a MALMÖ in Svezia dal 7 all’11 maggio ...