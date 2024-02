L’ex Manzari | | Finalmente ora ho spazio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In casa verdeblù il tecnico Zaffaroni medita le possibili soluzioni offensive alle quali affidarsi per cercare di vincere il delicatissimo scontro con l’Ascoli. Sarà un momento particolarmente decisivo per la Feralpisalò che, dopo il Picchio, affronterà in sequenza Spezia e Sampdoria. Proprio in attacco i gardesani dovranno rinunciare per alcune settimane a Compagnon (lesione al collaterale laterale del ginocchio sinistro ndr) che proprio di recente con Butic era riuscito a trovare un’ottima intesa. Nella gara di Bari a rimpiazzarlo era stato scelto Dubickas che però non era riuscito a sfoderare una prestazione esaltante, date le sue caratteristiche di centravanti piuttosto che di seconda punta. Ecco quindi che stavolta invece potrebbe essere la candidatura dela prendere piede nella scelta della coppia da schierare dal primo minuto. ...

