L’Ancona scalpita per la vittoria sul Rimini | Ora lottiamo | ma c’è davvero bisogno di tutti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lorenzo Paolucci è uno dei migliori giocatori a disposizione di Gianluca Colavitto. Lo dicono i numeri, cinque gol e tre assist quest’anno, lo dice la qualità che la mezzala pescarese, arrivata ad Ancona nell’estate del 2022, è in grado di mettere in campo. Non a caso è il quinto giocatore più utilizzato da inizio campionato. Il prolungamento del suo contratto fino a giugno 2026, siglato il 6 febbraio scorso, ha permesso aldi assicurarsi le sue prestazioni per altre due stagioni. Un passo significativo nella costruzione della squadra del futuro, voluto con forza dal presidente Tony Tiong che la prossima settimana sarà ad Ancona per incontrarsi tra mercoledì e venerdì prossimo con il sindaco Silvetti per il passaggio di proprietà del terreno dove sorgerà il centro sportivo. Paolucci, come ha vissuto il rinnovo del suo contratto, fortemente voluto da patron ...