Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024, il percorso ai raggi X: poche novità, Kluisberg ultimo dei 13 muri

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Domenica 26 febbraio è in programma l’edizionedella, corsa che apre il periodo delle classiche del Nord giunta ormai alla sua 76ma edizione. In Belgio si va alla caccia del sostituto di Tiesj Benoot, con una lista partenti di primissimo livello che è garanzia assoluta di spettacolo elevato. Immancabili i tratti in pavé, così come iin ogni corsa da un giorno in terra fiamminga che si rispetti. Sono piccole eleper quel che riguarda ilrispetto alle edizioni precedenti, con i ciclisti che dovranno percorrere 196,4km prima di passare sotto lo striscione del traguardo. Anche quest’anno sono 13 in tutto le asperità da affrontare, con gli ultimi sessanta chilometri ...