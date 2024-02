Forlì | guarda chi si vede | Bonacini | Partita speciale | la gioco in casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’ultima volta che ha messo piede da avversario sul parquet del Palafiera era stato il 5 febbraio 2020: l’Unieuro di coach Sandro Dell’Agnello battè 71-65 Montegranaro e il play-guardia uscì dal campo fra gli applausi dei suoi ex tifosi, che non lo avevano dimenticato e gli avevano anche dedicato uno striscione. Davide, quattro stagioni adal 2015 al 2019, è stato uno dei giocatori più amati e dei ragazzi maggiormente apprezzati dal pubblico forlivese. Sabato ‘Bonna’ tornerà per la seconda volta da avversario, alla testa dell’Urania Milano., c’è da immaginare che sabato per lei non sarà unacome le altre. "E come potrebbe esserlo? Tornare aè come tornare ae non è una frase fatta. Infatti da due anni sono residente a ...