Doc – Nelle tue mani 3 | trama puntata 22 febbraio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Questa sera, giovedì 222024, alle 21:20 in prima serata su Rai1 va in onda in prima tv la sesta(episodi 11-12) della serie tv Doc –tue3 con Luca Argentero. Vediamo insieme la, mentre qui trovate quante puntate sono.22Episodio 11: “Lontani” Le parole di Agnese (Sara Lazzaro) l’hanno allontanata da Andrea (Luca Argentero). Lui, già provato dalla mancanza di Giulia (Matilde Gioli), impegnata a Roma per la sua ricerca, si ritrova a dover gestire anche questa nuova tensione. In reparto la situazione è al limite. Teresa (Elisa De Eusanio) si trova ad affrontare un’emergenza: trovare un posto per la figlia di Diana, una donna che Andrea ha rincontrato dopo anni. La ragazza è ricoverata, ma la madre ...