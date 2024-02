Biliardo Boccette il Passion Jesi1 serie A aumenta il distacco sulla seconda e ipoteca la serie A1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Molto apante ed incerta la lotta per l’accesso ai play off. InB sempre in testa il 14 febbraio2 con3 e Cigno3 in griglia play off VALLESINA, 22 febbraio 2024 – Sei turni al termine della stagione regolare inA, otto inB. Da adesso in poi i punti valgono tanto in chiave vittoria finale e, soprattutto, in chiave play off per accedere allafase utile anch’essa per altre promozioni inr A1 regionale eA provinciale. Le squadre jesine e della Vallesina si stanno comportando bene proponendo una certa continuità di risultati e le partite sono davvere combattute ed avvincenti con giocate anche ...