L'oro è in rialzo a 2.029,26 dollari l'oncia: Oro in rialzo in avvio di contrattazioni: il contratto spot scambia a 2.029,26 dollari l'oncia con un aumento dello 0,16%. quotidiano

L'euro è in lieve aumento a 1,0840 dollari: Euro in lieve aumento sul dollaro in avvio di giornata: è scambiato a quota 1,0840 contro il biglietto verde in rialzo dello 0,19%. La moneta unica si apprezza anche sullo yen: è a quota 162,84 in ... quotidiano

Avvio in rialzo per il petrolio, brent +0,31%: Quotazioni in rialzo per il petrolio in avvio di giornata: il brent passa di mano a 83,29 dollari al barile (+0,31%), il wti scambia a 78,18 dollari al barile (+0,35%). ansa