Premio Edela | la consegna del riconoscimento domani 22 febbraio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) presso la la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli Grande l’attesa per l’edizione speciale del. Un parterre di selezionatissimi ospiti del mondo della cultura e dell’economia campana parteciperà all’evento di premiazione di eccellenze nazionali organizzato in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli. Tra i premiati lo scrittore Maurizio De Giovanni, l’attore Massimiliano Gallo, Elisabetta Gregoraci, Nunzia Schiano. Il campione olimpico Gianni Maddaloni, Andrea Macron presidente della Federazione baseball del Coni; il presidente del prestigioso Circolo del Tennis Riccardo Villari. Per il mondo dell’economia saranno premiati Riccardo Maria Monti, Ernesto Fassio von Fustemberg, Francesca Mariotti, Pietro Graus insieme agli esperti giuristi Cataldo Calabretta e Angelo Pisani con i ...