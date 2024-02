Milan | Florenzi | “Io non mi sento una riserva Leao è un artista”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Intervistato a Sky Sport, Alessandro, difensore del, ha parlato in vista del match di Europa League contro il Rennes

“ siamo determinati, sappiamo cosa vogliamo e cosa fare . Stiamo bene, domani è importante e siamo consapevoli del fatto che non è assolutamente ... (sportface)

Milan, Florenzi: 'Leao è un'artista, possiamo puntare a qualcosa di importante. Turnover Demeriti nostri': Prima della conferenza stampa, il laterale rossonero Alessandro Florenzi ha parlato a Sky Sport. DISCORSO PIOLI - `Stiamo bene, ovvio che siamo arrabbiati per la.

Florenzi a Sky: «Non mi sento una riserva, serve responsabilità da parte di tutti»: Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha parlato a Sky alla vigilia della sfida contro il Rennes di Europa League 2023/24 Alessandro Florenzi a Sky alla vigilia di Rennes Milan. PARTITA – «Stiamo ...

LIVE | Conf. stampa Florenzi: tra poco le parole del terzino: Domani sera alle ore 18:45 il Milan affronterà in trasferta il Rennes, per il match di Europa League, valevole per il ritorno dei playoff ...