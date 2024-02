LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | si parte! Inizia la frazione che arriva al Jebel Jais

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.57 Il gruppo sta affrontando il momento del “trasferimento” prima del via ufficiale. 08.55 SiVia alla terzadell’UAE. 08.50 Dopo la cronometro di ieri, occhi puntati sulla UAE, per capire come si comporterà quella che è di fatto la squadra “di casa”. 08.45 Fra quindici minuti saremo in corsa per il racconto di quanto succederà in questa. 08.40 Buongiorno a tutti! Benvenuti alladella TERZAdell’UAE. Buongiorno a tutti e benvenuti alladella TERZAdell’UAE, breve corsa ...