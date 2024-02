La nuova collaborazione di Balenciaga è un omaggio ad Angelo Badalamenti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Racchiudere la carriera e il lavoro diin poche righe è difficile, se non impossibile. Il compositore americano scomparso a dicembre del 2022 è diventato famoso per la colonna sonora di Twin Peaks, ma nel suo curriculum spiccano una lunghissima lista di progetti e riconoscimenti accumulati in tantissimi anni di carriera. Nessuno però avrebbe mai pensato che il nome disarebbe finito accostato a quello di, insieme per quella che sarebbe riduttivo definire una semplice. Nato nel 2020, il progetto portato poi avanti dalla figlia Danielle, è un tributo alla carriera del compositore e alla sua alma-mater, il Manhattan School of Music.MUSICSERIES STILL LIFE Courtesy of ...