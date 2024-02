Alberto e Lucio dimenticano Sheila | una scena raggelante ad Affari tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pare che nella scala delle priorità di, il campione diche ha portato a casa 30mila euro sonanti in gettoni d'oro, venga prima l'amicoche la compagna. Su X, l'ex Twitter, i telespettatori del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus si scatenano in battute e sfottò dopo l'incredibile finale di partita di martedì 20 febbraio. La puntata si candida a diventare una delle più iconiche dell'edizione 2024 dello show, con un carico di emozioni, sorprese, ribaltamenti e colpi dida far invidia alle sceneggiature dei migliori thriller. Il concorrente (ufficiale) è il tabaccaio di Bolzano, promosso in gara come rappresentante del Trentino Alto Adige. Accanto a lui c'è la compagna, la dolce, ma il convitato di pietra ...