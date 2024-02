Sgominata Lockbit | la banda ransomware che agiva dal 2019

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il lavoro congiunto delle forze di polizia internazionali, tra Europa e Stati Uniti, ha permesso di porre fine alle attività di. Si tratta del gruppo di hacker che, grazie all'omonimo, una tipologia di virus informatico che blocca i computer, aveva colpito numerose aziende e istituzioni a livello globale. In Italia, laera riuscita a bloccare un'infrastruttura digitale usata dalla PA, in Germania interessati diversi ospedali e negli Usa oltre 1.700 organizzazioni. Come riporta Reuters online, la rete è stata fermata grazie all'Operazione Cronos, congiunta della autorità Usa e Gran Bretagna insieme all'Europol. Originaria dell'Europa orientale, da quando è nata nelsi era strutturata come una vera e propria società criminale piramidale. La...