Il lander Luna re è stato lanciato da un razzo Falcon 9 di SpaceX ed è in rotta per la Luna con un prezioso carico di strumenti scientifici della ... (dday)

Intuitive Machines conferma data e ora dell'arrivo di Odysseus sulla Luna: Fino a questo momento, la missione IM - 1 di Intuitive Machines è un pieno successo. Dopo aver lasciato la Terra grazie ad un razzo Falcon 9 di SpaceX, il lander Odysseus si prepara all'atterraggio vicino al polo sud della Luna . Intuitive ...

Torniamo sulla Luna: segui con noi l'allunaggio di Nova - C: ... un lander standardizzato per la Luna 3 Il carico utile di Odysseus Il 22 febbraio è previsto l'allunaggio del lander Odysseus della società privata statunitense Intuitive Machines nell'ambito della ...

Aggiornamento da Nova - C Odysseus - Giovedì sera l'allunaggio: Intuitive Machines (IM) ha rilasciato il suo quinto aggiornamento sullo stato della missione del lander Nova - C Odysseus. In questo aggiornamento hanno comunicato l'esito della manovra di Engine ...