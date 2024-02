Inter-Atletico Madrid 0-0 LIVE | le squadre si studiano

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) A San Siro, il match per gli ottavi di Champions League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA