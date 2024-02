Incidente mortale sulla provinciale | un quarantenne perde la vita | ci sono quattro feriti

Incidente mortale sulla Statale 17: Una giovane di 21 anni ha perso la vita questo pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 17, all'altezza dell'uscita per Volturino, mentre era alla guida di una Citroen C3 sul viadotto di San Chirico. Le generalità della vittima non sono state ...

Incidente sul Brennero, muore 74enne alla guida di una moto: LUCCA - Incidente stradale purtroppo dall'esito mortale sulla via del Brennero, all'incrocio con via delle Piagge II, a San Pietro a Vico. A scontrarsi sono state un'auto, una Land Rover Freelander ed una ...

Sicurezza. Un "badge" per sapere chi è al lavoro. Reggio Emilia mette in campo un'App: - - > Il cantiere del supermercato Esselunga, a Firenze, teatro dell'incidente mortale del 17 febbraio - Fotogramma . Da quasi 16 anni gli operai che operano nei cantieri devono avere, ben in vista sulla tuta da lavoro, un tesserino di riconoscimento corredato di ...