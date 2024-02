“Ho avuto paura” Eleonora Giorgi spaventa i fan | ma vince la paura per la festa del nipotino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un periodo delicato, alle prese con una brutta malattia e con i cicli di chemioterapia che si sono resi necessari dopo la diagnosi. Non per questo, però,ha rinunciato alladi compleanno delGabry, appuntamento che non voleva perdersi per nulla al mondo. Il figlio Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia hanno organizzato per i due anni del loro bambino unaa tema Re Leone, alla quale l’attrice è riuscita a presenziare lasciandosi anche immortalare in alcuni scatti, vicino a un pupazzo del noto personaggio della Disney. Condividendo poi con i follower le emozioni che la speciale giornata le ha regalato. Negli scatti,si è mostrata sorridente e serena, nonostante il tumore al pancreas che l’ha colpita. Negli ...