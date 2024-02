Champions League 2023 2024 | risultati e classifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024)al via. Si parte con le semifinali del turno preliminari, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 1° giugno allo stadio Wembley. Questa sarà un’edizione a suo modo storica, visto che è l’ultima con l’attuale formato di 32 squadre partecipanti alla fase a gironi, prima dell’introduzione del nuovo format già annunciato e ufficializzato dalla Uefa. Le novità non sono finite. I vincitori di questa edizione parteciperanno alla nuova Coppa del mondo per club FIFA 2025. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con la speranza di vedere ancora due semifinaliste italiane. FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA Ottavi di finale Andata Martedì 13 febbraio Ore 21:00, Lipsia-Real Madrid 0-1 (48? Diaz) Ore 21:00, Copenaghen-Manchester City 1-3 ...