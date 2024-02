NIO ET9 | il sistema intelligente SkyRide si mette in mostra

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L‘azienda cinese ha messo inil suo prodotto di punta, la NIO ET9,ndo ile tutte le sue funzionalità La NIO ET9 è il prodotto di punta dell’azienda automobilistica cinese. L’auto sta facendo molto parlare di sé specialmente perché la NIO ET9 ha un. Questo sarebbe un’intelligenza artificiale base (in questo articolo abbiamo approfondito la questione delle intelligenze artifiiali) che perdi gestire rigidità, smorzamento e altezza dell’auto. Una delle caratteristiche distintive della nuova ET9 è la sua capacità di controllare in modo indipendente le quattro ruote. Questa funzionalità perdi sollevare la carrozzeria di 40 mm o di ...

