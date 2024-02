Zielinski ha scelto l’Inter! Meno soldi | decisiva la sua volontà ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024)verso l’Inter ad ali spiegate. Il centrocampista polacco è stato escluso anche dalla lista Uefa e dunque per questa stagione non giocherà più in Champions League.hal’Inter. Ieri è arrivato un altro segnale molto importante: il Napoli lo ha escluso dalla lista Uefa. Dunque, Mazzarri non lo avrà a disposizione nella doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.se la guarderà da casa e lo stesso farà probabilmente con quella dell’Inter contro l’Atletico Madrid. Appunto Milano. Ormai ci siamo. A giugno, il polacco si trasferirà in nerazzurro insieme a Mehdi Taremi. Napoli già avvisato in merito all’avvio delle trattative.ha rifiutato i cinque milioni di rinnovo del club azzurro, per accettare i 4,5 ...