Castello di Cisterna | Pusher in manette | nel rione cisternina

di: Carabinieri setacciano laintrovato in possesso di 75 dosi di droga Blitz anti droga a via Leopardi per i carabinieri della sezione operativa della compagnia didiche hanno arrestato il 37enne M. S., già noto alle forze dell'ordine. I militari stavano setacciando ildi edilizia popolarequando hanno fermato e controllato il 37enne. L'uomo è stato trovato in possesso di 75 dosi di sostanza stupefacente tra cocaina, crack e hashish. Nelle tasche di S. anche la somma di 280 euro ritenuta provento del reato. L'arrestato è in carcere in attesa di giudizio.