Turismo | Lazio e Veneto in testa per la quota di stranieri

(Di martedì 5 dicembre 2023) Contrazione dei flussi turistici in Italia per l’imminente stagione invernale. Secondo le stime dell’istituto Demoskopika sono previsti poco più di 23,2 milioni di arrivi die quasi 72 milioni di presenze, con una flessione rispettivamente pari al 6,1% e allo 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnato da quasi 25 milioni di arrivi e poco meno di 72,2 milioni di pernottamenti. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Ponte dell’Immacolata, Roma va verso il “tutto esaurito”: attesi centinaia di migliaia di turisti L’Italia è una delle mete preferite dai turistiA pesare sull’andamento al ribasso degli arrivi solo la componente italiana: 13,5 milioni di arrivi (-10,4% rispetto allo stesso periodo del 2022-23) a fronte di una crescita dello 0,5% degli. Sul versante delle presenze, ...

Altre News in Rete:

Sanità e ambiente, la Lega chiede incontro col presidente Rocca

... dalla Sanità, dove si deve fare di più per dare un servizio di qualità in tempi brevi, al,... la discarica di Monterazzano non può essere la soluzione ai rifiuti di tutto il. Così come ...

Arrivi turistici in calo, 23 milioni in inverno QUOTIDIANO NAZIONALE

TURISMO | A Roma record di presenze, 35 milioni di pernottamenti ... TurismoItaliaNews.it

Premio Maximo, il panettone al cioccolato della pasticceria Vizio di Roma è il migliore d’Italia

Alla manifestazione giunta alla quinta edizione hanno partecipato con i loro lievitati 42 laboratori da tutta Italia ...

A Gangi arrivano 13 giovani argentini a discendenti degli emigrati italiani

Turismo delle radici ma anche per ottenere la cittadinanza italiana. A Gangi arrivano 13 giovani argentini. Sono tantissimi gli italo argentini che negli ...