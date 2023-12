Migranti | Inca Cgil | Click day per lavoro domestico ennesima beffa

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – "E' scattato ieri, lunedì 4 dicembre, alle ore 9, ilday per il. Il primo dopo 11 anni. Dei 136mila ingressi previsti per il 2023, solo 9.500 destinati al settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria. Ovviamente, una quota non sufficiente a coprire il fabbisogno delle famiglie e del settore stesso, tanto