In che cosa consiste “Squid Game | La sfida” e quali controversie sono emerse

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 5 dicembre 2023) La questione dell’opportunità di visione da parte dei bambini di un contenuto come: Laè stata posta in Italia da Fondazione Carolina ma, a ben vedere, anche all’estero (dove Laha scalato le classifiche Netflix in moltissimi Paesi, compreso il Regno Unito) ci si pone una serie di dubbi in merito. Partendo dalla definizione di quello che si vede nel gioco e dai suoi meccanismo, occorre fare una serie di riflessioni utili a comprendere il senso della richiesta di spostare l’età in cui si può visionare il contenuto (rimanendo consci, ovviamente, che le clip più violente girano sui social ealla mercé di bambini di qualunque età se il controllo genitoriale non è presente) più in là dei 7 anni attualmente stabiliti da Netflix. Tutto questo a partire, tra le altre cose, dalle ...