Diodato a Sanremo 2024

(Di martedì 5 dicembre 2023)è per la prima volta sul palco del Festival di2020 alla 70ª edizione che con la sua “Fai rumore”. Fa rumore ed entra nel cuore di tutti. Da Taranto arriva a Roma per studiare e inizia a suonare con le prime band. Successivamente inizia a scrivere e a trovare musicisti con cui comincia a collaborare. E’ il principio del suo percorso che lo porta di nuovo sul palco dell’Ariston a, che si terrà dal 6 al 10 febbraio. Andiamo a scoprire di più del cantautore e i suoi successi.ritorna in gara tra i Big died è per lui la quarta volta sul palco dell’Ariston. Infatti, partecipa nel 2014 con il brano “Babilonia”. Poi nel 2018 con “Adesso”, insieme al trombettista Roy Paci. Nel 2019 è ospite nella ...

Altre News in Rete:

Festival di Sanremo 2024: quando inizia, dove vederlo, i cantanti in gara, i conduttori e gli ospiti

... 27 sono i big in lista, 3 invece sono i vincitori diGiovani. Ecco la lista dei 27 artisti in gara : Fiorella Mannoia Geolier Dargen D'Amico Emma Fred De Palma Angelina Mango La Sad...

74° Festival di Sanremo: da Annalisa ai Negramaro, da Mahmood a Diodato ecco i 27 cantanti in gara newsbiella.it

74° Festival di Sanremo: ecco come hanno reagito i big all'annuncio della loro partecipazione Radio Monte Carlo

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024 Favoriti e quote scommesse

Le quote scommesse e chi sono i favoriti del Festival di Sanremo 2024 che, per la prima volta, tra big e giovani vedrà la presenza di ben trenta artisti in gara.

A Sanremo continua la restaurazione

L’annuncio dei cantanti in gara nella categoria Big alla prossima edizione del festival conferma come ogni traccia d’innovazione sia stata ormai fagocitata dal nazionalpopolare, in una specie di etern ...