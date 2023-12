Traffico Roma del 02-12-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 dicembre 2023) LuceverdeBentornati all’ascolto per un incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo tra la Ardeatina El Anagnina incidente in via di Vigna Murata all’altezza di via Ardeatina prudenza per i rallentamenti molti gli alberi caduti o pericolanti a causa del forte vento da stamane chiuso viale dello Scalo di San Lorenzo tra Largo talamo e piazzale labicano aperta solo la corsia dei tram sempre per la caduta di alberi e strada chiusa alanche via del Torraccio di Torrenova via Ozanam e via Gabriello Chiabrera mi ricordo che per lavori la galleria Giovanni XXIII è chiusa tra le 22 e le 6 in direzione di via della Pineta Sacchetti infine domani 3 dicembre seconda domenica ecologica stop alprivato all’interno della fascia verde tra le 7:30 e le 12:30 è nuovamente tra le 16:30 e le deroghe per le auto a benzina ...