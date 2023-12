Traffico Roma del 02-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 dicembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione sul raccordo incidente lungo la carreggiata esterna auto in coda tra via della Pisana e via della Magliana intenso ilsulla tangenziale dove si procede include tra 24 e Corso Francia direzione Olimpico code verso la tangenziale sulla Flaminia e sulla Salariain coda in viale del Muro Torto a partire da Corso Italia fino a Piazzale Flaminio alle 18 Lazio Cagliari Olimpico sono attive le consuete misure alla sosta e alla viabilità in tutta l’area diverse le segnalazioni in città di alberi caduti per il forte vento un invito alla cautela e per l’allerta gialla dovuta al vento forte fuori raccordo è chiusa via di Santa Cornelia per la caduta di alberi in strada chiusa alanche via del Torraccio di Torrenova riaperta invece via Filarete terminati gli ...