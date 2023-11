Napoli | senti De Laurentiis | la frase sul “Maradona” e “Manfredi juventino” fa impazzire i tifosi

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Aurelio Denon è mai banale nei suoi interventi e anche nel prepartita di Real Madrid-, ai microfoni di Amazon Prime, ha rilasciato alcune dichiarazioni in grado di generare un certo interesse. Il patron dei partenopei ha chiamato in causa il sindaco di, Gaetano, con una particolare richiesta sullo stadio “” in grado di far sognare iazzurri. La parole di Desullo stadio “” “Sono felice di essere ad Amazon. Sono contentissimo di Mazzarri, ilnon è mai cascato, ha avuto qualche inciampo, ma succede a tutti. – ha dichiarato De– Da qui al dire che ilnon è più quello dello scorso anno è troppo. I conti si fanno ...