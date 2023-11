De Laurentiis | ‘Rivoluzionerò lo Stadio Maradona | Napoli Sempre in Alto”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Deparla di rinnovare loe di mantenereilin una notte di Champions. In una serata speciale di Champions League, dove ilsi confronta con il Real Madrid, Aurelio De, presidente del club partenopeo, ha espresso ottimismo e ambiziosi piani futuri. Durante il prepartita, intervistato da Amazon Prime Video, Deha condiviso la sua visione per ile per lo. Ottimismo e Progetti Innovativi “Sono contentissimo di Mazzarri e della squadra; ilha solo inciampato, ma è normale nel calcio,” ha dichiarato De. Rifiutando l’idea che ilsia in declino ...