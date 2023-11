Sommer | «Juventus squadra che difende bene! Nel secondo tempo…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023)dopo-Inter terminata sul risultato di 1-1, in un’intervista su DAZN ha parlato del pareggio maturato all’Allianz Stadium. RIAGGUANTATO IL PAREGGIO – Yanndopo-Inter ha parlato così: «Le squadre non volevano concedere rischi perché contro laè difficile, è unachebene. Neltempo è stata una partita un po’ conservativa per entrambe le squadre. Il feeling con la difesa c’è da inizio stagione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati