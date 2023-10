Ucraina | dopo il Pentagono anche il Regno Unito | Finite le armi per Kiev | abbiamo dato tutto

(Di martedì 3 ottobre 2023)il, fonti militari riferiscono le difficoltà del, tra i Paesi pro-più solidi, nel rifornire: esaurito l’equipaggiamento militare da dare in dotazione a Zelensky, che già oggi si è visto sbattere le porte in faccia dal. A riferirlo una fonte militare

Sembra che ora le cose non vadano poi così bene per L'Ucraina del guitto Zelensky , attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di ...

È passato un anno esatto dal Sabotaggio del Nord Stream 1 e 2, il gasdotto realizzato per trasportare il gas proveniente dalla Russia in Europa ...

Il 12 settembre 2023 è stata pubblicata una foto su Facebook che mostra un uomo, a fianco a una donna, con un bicchiere in mano su uno yacht . ...

Il 12 settembre 2023 è stata pubblicata una foto su Facebook che mostra un uomo, a fianco a una donna, con un bicchiere in mano su uno yacht . ...

Con un responso favorevole di 88 voti a favore e nove contrari, il Senato degli Stati Uniti ha dato il via libera a una legge cruciale per evitare ...

Pugno duro Contro i migranti e l’urgenza di “ colloqui di pace ” per il conflitto russo-ucraino. Sono questi i due punti chiave su cui Robert Fico , ...

"Sono a favore del sostegno militare all'Certo che lo sono", ha detto efovi. Il ...Wopke Hoekstra deve ancora essere confermato nella sua carica di nuovo commissario europeo per il Clima...... organismo allargato a paesi non membri, oltre all'partecipano anche Azerbaigian e Armenia, per fare un esempio. È il terzo incontro,quello di Praga nel 2021 e Moldavia a giugno. Ma ...

Guerra Russia-Ucraina, Kiev: stiamo avanzando sul fronte meridionale. Il Pentagono sprona il Congresso: stiam… La Stampa

'I problemi ucraini inizieranno dopo la guerra' Agenzia ANSA

iran 16enne in coma: su Adnkronos.Com trovi notizie online sempre aggiornate e le ultime news su iran 16enne in coma ...I conflitti in Ucraina e nel Nagorno-Karabakh, l'allargamento dell'Ue e i rapporti con la Cina: sono solo alcune delle sfide diplomatiche, politiche ed economiche che Bruxelles deve affrontare. Ne abb ...