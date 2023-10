Thuram lancia l'Inter | 1-0 al Benfica

(Di martedì 3 ottobre 2023) L'trova la sua prima vittoria in questa Champions League: 1-0 alnella seconda giornata della fase a gironi, il gol di Marcus...

In esclusiva ai nostri microfoni, Vincent Candela ha detto la sua sulla situazione Roma, commentando la coppia Lukaku- Dybala e parlando del ...

BarellaDumfries che butta un occhio in mezzo e serve, bravo stavolta a trafiggere Trubin. Poco dopo arriverebbe anche il raddoppio con Dimarco, se l'esterno non fosse però in ...) Carlos Augusto 6,5 : Un fortunoso scambio con l'avversario loin contropiede, a centro area c'ètutto solo, ma il brasiliano sbaglia clamorosamente una rifinitura fin troppo semplice ...

Champions: Thuram lancia l'Inter, 1-0 ai danni del Benfica JUORNO.it

Inzaghi lancia la coppia inedita Sanchez-Thuram. E Sousa chiude il caso Dia TUTTO mercato WEB

In due recenti sondaggi gli utenti hanno votato positivamente per l'arrivo del giocatore del Sassuolo e l'acquisto del centrocampista ...Lautaro Martínez (Inter) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Nicolò Barella con cross. Al 62' Salernitana 0, Inter 1. Lautaro Martínez (Inter) un tiro di destro da centro ...