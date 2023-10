Salario minimo | la sentenza della Corte di Cassazione | cosa ha deciso

Agrigento, 30 set. (Adnkronos) - "Sotto i 9 euro non si può chiamare lavoro perché è sfruttamento , quella per il Salario minimo è una battaglia ...

“Io non credo che il salario minimo non sia la soluzione. Per me il salario minimo è troppo poco, troppo poco. Noi vogliamo il salario ricco, un ...