Quanto peserà davvero il Superbonus sulla Manovra 2024

Leggi su quifinanza

(Di martedì 3 ottobre 2023) C’è chi giura di averlo visto adirato come mai prima, quasi trasfigurato. A suon di urla e pugni battuti sul tavolo, la rabbia del ministro Giancarlo Giorgetti è esplosa tutta d’un colpo, esattamente sette giorni fa, nel suo ufficio di via XX Settembre. Che la sua poltrona sia la più scomoda di tutto il governo, lo si sa da tempo: dopo una legge di Bilancio – quella dello scorso anno – scritta in fretta e furia subito dopo l’insediamento, in condizioni obiettivamente difficili, quest’anno l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni si trova alle prese con la scrittura della sua prima vera. Non che il quadro dei conti sia migliorato rispetto a dodici mesi fa, ma questa volta la premier e i ministri hanno avuto un anno intero per lavorarci. Già stressato dalle continue richieste dei colleghi, dai diktat imposti da Bruxelles e dai mille dossier che ogni giorno approdano ...